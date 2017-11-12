Игорь Колыванов: "Фернандес – действительно усиление сборной России!"

Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1) в интервью "СЭ" отметил, что остался доволен выступлением защитника Константина Рауша. Специалист рад, что в национальной команде появилась конкуренция за место в обороне.

– Рауш усилил сборную?

– Интересный футболист. Быстренький, цепкий, работоспособный. Неплохо подключается к атаке, здорово исполняет "стандарты". Радует, что на левом фланге обороны теперь появилась конкуренция.

– И на правом.

– Вот Мариу Фернандес – это действительно усиление! Игрок прекрасный, в расцвете сил. Правда, из-за травмы носа и операции пока никак не наберет оптимальных кондиций.

Полное интервью с Игорем Колывановым