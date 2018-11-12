Игорь Гамула: "Ари не знает Пушкина и Достоевского? Ну и что?!"

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула отметил, что бразильский нападающий "Краснодара" Ари заслужил приглашение в сборную России на матчи с Германией (товарищеский, 15 ноября, Лейпциг) и Швецией (Лига наций, 20 ноября, Сольна). Сегодня стало известно, что 32-летний форвард заменит в национальной команде Артема Дзюбу, который выбыл из строя из-за травмы колена.

– Как относитесь к приглашению Ари? – вопрос Гамуле.

– Человек получил паспорт РФ, заработал вызов. Какие вопросы?

– А чем заслужил? Он неоднократно критически высказывался о российском футболе…

– Я не слышал от него плохих слов и могу говорить исключительно о футболе. Так вот в игре у Ари хорошее голевое чутье, прилично действует головой. В общем, настырный нападающий, нацеленный на гол. Если приглашаем Нойштедтера, Фернандеса, Рауша, то почему не можем вызвать Ари?

Да, с ним бывает, что эмоции где-то зашкаливают, человек теряет рассудок. Правда, это свидетельствует и о том, что парень живет футболом.

– Вас не пугает, что в национальной команде уже пять натурализованных?

– Главное, чтобы в коллективе была хорошая атмосфера, и люди хотели выступать за сборную России. Мне, как болельщику, какая разница, где он родился?

– Но они же, например, не учили в школе Пушкина и Достоевского…

– Ничего, время это исправить у ребят есть. Давайте не будем смотреть в паспорт – кто сильнее, тот пусть и выходит на поле. Изначально-то паспорт делается, чтобы в премьер-лиге не попадать под лимит, а получается, что такие футболисты еще в сборную пробиваются.

– На ваш взгляд, не стоило лучше дать шанс 24-летнему Панюкову?

– Панюков – хороший мальчик, но он только-только заиграл – еще свое возьмет, не сомневайтесь. Если будет стабильно выступать, то на него обратят внимание. Мне нравится талант Андрея, я его еще совсем молодым помню. (Андрей Сизякин)