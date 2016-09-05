Игорь Денисов: "Желаю Тарасову скорейшего выздоровления. Сам был в его шкуре"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов после товарищеской встречи против тульского "Арсенала" (0:1) пожелал скорейшего выздоровления хавбеку команды и сборной России Дмитрию Тарасову. По информации "СЭ", у Тарасова подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

– С Дмитрием Тарасовым, вашим конкурентом по позиции в команде, общались по поводу его травмы? Что-нибудь ему пожелали?

– Знаете, я сам после тяжелой травмы, и мне очень жаль Диму. Это образующий игрок для команды. Его будет не хватать. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления, потому что был в его шкуре. Это очень тяжело.

– Кроме "Локомотива" были другие варианты продолжения карьеры?

– Они всегда есть, но я выбрал "Локомотив". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)