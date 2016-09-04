16:21 | ФУТБОЛ — Сборная России

У Тарасова – подозрение на разрыв крестообразных связок

0
0
0
8

По информации "СЭ", у полузащитника "Локомотива" и сборной России Дмитрия Тарасова подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

Тарасов травмировался в контрольном матче со сборной Турции (0:0). В начале сбора перед матчем с Ганой полузащитник покинул расположение сборной, и во вторник пройдет медосмотр в Италии, после чего и станет известен точный диагноз. (Игорь РАБИНЕР)

0
0
0
Материалы сюжета: Дебют Черчесова. Россия против Турции и Ганы

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

igorvasilevich

Когда он успел травмироваться, его на поле не видно было. Полено вылетело - это хорошо в Локомотиве его не увидишь. Говорили тебе Тарасов нужно было в Терек бежать к любимому кадырову.

17:38

greshnik80

Теперь должен кто-то из локомотива высказаться в стиле: я на турка за травму Тарасова зла не держу, но сам бы так никогда не сделал. Хотя нет, постойте. Это же про зенит.

17:36

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

как не трите камменты, но игрок из него убогий. бездарный.

17:31

Slim Taller

Турки теперь друзья.Поэтому, у него майка с Эрдоганом.

17:16

King's Bounty 2

есть исцеляющая майка...

17:08

Lexx Luger

бесталковое полено

17:01

Cantona~~

Вылечиться и заняться чем нибудь другим, только не футболом. Здоровья!

16:40

Гаттузо зол!

Вовремя Гарика взяли, как чувствовал Шпалыч.

16:33

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ