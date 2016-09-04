У Тарасова – подозрение на разрыв крестообразных связок

По информации "СЭ", у полузащитника "Локомотива" и сборной России Дмитрия Тарасова подозрение на разрыв крестообразных связок колена.
Тарасов травмировался в контрольном матче со сборной Турции (0:0). В начале сбора перед матчем с Ганой полузащитник покинул расположение сборной, и во вторник пройдет медосмотр в Италии, после чего и станет известен точный диагноз. (Игорь РАБИНЕР)
igorvasilevich
Когда он успел травмироваться, его на поле не видно было. Полено вылетело - это хорошо в Локомотиве его не увидишь. Говорили тебе Тарасов нужно было в Терек бежать к любимому кадырову.
17:38
greshnik80
Теперь должен кто-то из локомотива высказаться в стиле: я на турка за травму Тарасова зла не держу, но сам бы так никогда не сделал. Хотя нет, постойте. Это же про зенит.
17:36
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
как не трите камменты, но игрок из него убогий. бездарный.
17:31
Slim Taller
Турки теперь друзья.Поэтому, у него майка с Эрдоганом.
17:16
King's Bounty 2
есть исцеляющая майка...
17:08
Lexx Luger
бесталковое полено
17:01
Cantona~~
Вылечиться и заняться чем нибудь другим, только не футболом. Здоровья!
16:40
Гаттузо зол!
Вовремя Гарика взяли, как чувствовал Шпалыч.
16:33