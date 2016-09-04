У Тарасова – подозрение на разрыв крестообразных связок

По информации "СЭ", у полузащитника "Локомотива" и сборной России Дмитрия Тарасова подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

Тарасов травмировался в контрольном матче со сборной Турции (0:0). В начале сбора перед матчем с Ганой полузащитник покинул расположение сборной, и во вторник пройдет медосмотр в Италии, после чего и станет известен точный диагноз. (Игорь РАБИНЕР)