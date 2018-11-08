Хиддинку – 72! Твиттер ЧМ-2018 поздравил голландца

Бывшего главного тренера сборной России Гуса Хиддинка поздравил с днем рождения Твиттер ЧМ-2018. Сегодня голландский специалист отмечает свое 72-летие.

– Гус Хиддинк успешно руководил тремя сборными на трех Чемпионатах мира (4-е место ЧМ-98, 4-е место ЧМ-2002, 1/8 финала ЧМ-2006), но в России его помнят и любят за УЕФА Евро-2008, – написал ЧМ-2018 в своем Твиттере. – С днем рождения, Гус Иванович!

Помимо успехов на уровне сборных, Хиддинк шесть раз приводил ПСВ к золотым медалям в чемпионате Голландии и четырежды становился обладателем кубка страны. Вместе с "Челси" становился обладателем кубка Англии.