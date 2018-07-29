Губерниев и Мусэрский вступили в перепалку в Инстаграме из-за чествования футболистов на Манежке

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в Инстагрме ответил олимпийскому чемпиону по волейболу Дмитрию Мусэрскому, который ранее высказал замечание, что во время чествования спортсменов в Москве волейболистам не дали выступить с речью.

Сборная России по волейболу, победившая в Лиге наций, присутствовала на празднике на Манежной площади, куда была приглашена и сборная России по футболу, вышедшая в 1/4 финала ЧМ-2018.

Диалог Мусэрского и Губерниева:

– Все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли, – написал Мусэрский. – Мы же проторчали там 3 часа – с начала концерта до самого закрытия!

По итогу никого из игроков даже не объявили и не дали возможность обратиться с речью к зрителям... Вот отношение к ПЕРВЫМ местам в ВОЛЕЙБОЛЕ в нашей стране".

– Интересно, а я кого объявлял? Неужто не волейболистов? Дима, и если ты помнишь, про волейбол мы реально много сказали, – ответил на пост Губерниев. – Зачем так? И кто виноват, что вы с микрофонами стояли и еле сказали два слова? Удачи на чемпионате мира.

– "Поприветствуйте публику" и наши тексты совершенно не совпадали по смыслу. Тем более, должна была быть последовательность ораторов (как нам говорили), и тогда текст приобрел бы законченный смысл, – продолжил Мусэрский. – Если бы знали, что будет так, то от себя что-нибудь сымпровизировали.

И зачем тогда было целый день настраивать, что все должно быть четко, без запинок, по времени? Рассказывали, где стоять, кому говорить первым, кому вторым, мол, это же очень важное мероприятие. А в итоге получилось все наоборот. А потом: "Извините, наверное, произошел какой-то сбой.

– Зато вы очень хорошо можете связать слова: "Без Игоря (Акинфеева) мы проиграем, дай бог, чтобы он поправился, потому что это смешно – решающие матчи, а у нас в воротах гов*** будет стоять". Молодцом, – ответил на замечание Губерниева другой игрок сборной России по волейболу Артем Вольвич.