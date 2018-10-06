Главному наследнику ветеранов армейской обороны - 30. Виктор Васин отмечает юбилей

Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Виктор Васин отмечает свой 30-й день рождения.
Сегодняший юбиляр - трехкратный чемпион России и обладатель кубка страны. Принимал участие в Кубке Конфедераций-2017. В настоящее время футболист восстанавливается от тяжелой травмы: разрыва передней крестообразной связки правого колена.
Травма игрока в товарищеском матче против "Црвены Звезды" стала вторым ударом по обороне сборной России (после аналогичной ситуации у защитника "Спартака" Георгия Джикии) и приблизила возвращение в команду Сергея Игнашевича. Именно Васина называли главным наследником ветеранов армейской обороны, но тяжелая травма вынудила клуб искать альтернативы - сегодня в центре защиты ЦСКА играют Хердур Магнуссон и Родриго Бекао, вернулся из аренды Никита Чернов.
Возвращение игрока ожидалось еще в сентябре, но на данный момент Васин по-прежнему проходит восстановление. ЦСКА и сборная России пожелали футболисту скорейшего выздоровления и возвращения на поле. Отметим, что армейцы внесли защитника в заявку для участия в Лиге чемпионов сезона-2018/19
Сегодня день рождения у защитника Виктора Васина. Поздравляем Виктора от всей души, желаем здоровья, счастья, успехов и всего самого хорошего! С нетерпением ждем возвращения Васина на футбольное поле! 🎂 pic.twitter.com/izFCAzdGW4– Сборная России (@TeamRussia) 6 октября 2018 г.