Главному наследнику ветеранов армейской обороны - 30. Виктор Васин отмечает юбилей

Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Виктор Васин отмечает свой 30-й день рождения.

Сегодняший юбиляр - трехкратный чемпион России и обладатель кубка страны. Принимал участие в Кубке Конфедераций-2017. В настоящее время футболист восстанавливается от тяжелой травмы: разрыва передней крестообразной связки правого колена.

Травма игрока в товарищеском матче против "Црвены Звезды" стала вторым ударом по обороне сборной России (после аналогичной ситуации у защитника "Спартака" Георгия Джикии) и приблизила возвращение в команду Сергея Игнашевича. Именно Васина называли главным наследником ветеранов армейской обороны, но тяжелая травма вынудила клуб искать альтернативы - сегодня в центре защиты ЦСКА играют Хердур Магнуссон и Родриго Бекао, вернулся из аренды Никита Чернов.

Возвращение игрока ожидалось еще в сентябре, но на данный момент Васин по-прежнему проходит восстановление. ЦСКА и сборная России пожелали футболисту скорейшего выздоровления и возвращения на поле. Отметим, что армейцы внесли защитника в заявку для участия в Лиге чемпионов сезона-2018/19