Гильерме и Головин - в старте сборной России на матч с Турцией

Сборная России объявила состав на матч группового турнира Лиги наций против Турции. С первых минут встречу начнет вратарь Маринату Гильерме и хавбек Александр Головин.
Состав России: Гильерме - Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов - Газинский, Зобнин, Ионов, Головин, Кузяев - Дзюба (к).
Состав @TeamRussia на матч @UEFAEURO против Турции#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/jTDRjFItyx– Сборная России (@TeamRussia) 14 октября 2018 г.
Запасные: Лунев, Шунин, Рауш, Семенов, Черышев, Заболотный, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смольников, Сорокин, Камболов, Полоз.
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