17:55 14 октября | Футбол — Сборная России

Гильерме и Головин - в старте сборной России на матч с Турцией

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Сборная России объявила состав на матч группового турнира Лиги наций против Турции. С первых минут встречу начнет вратарь Маринату Гильерме и хавбек Александр Головин.

Состав России: Гильерме - Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов - Газинский, Зобнин, Ионов, Головин, Кузяев - Дзюба (к).

Запасные: Лунев, Шунин, Рауш, Семенов, Черышев, Заболотный, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смольников, Сорокин, Камболов, Полоз.

Россия - Турция

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