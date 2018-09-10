Газинский – первый капитан сборной из "Краснодара" после Широкова и Смолова

Капитаном сборной России в товарищеском матче против Чехии будет Юрий Газинский.

Полузащитник "Краснодара" станет 32-м игроком, выводившим нашу национальную команду с капитанской повязкой. Отметим, что до него подобной чести удостаивались только два футболиста южного клуба – Роман Широков и Федор Смолов.

Матчи, в которых капитанами сборной России были игроки "Краснодара"

Дата Капитан Турнир Соперник Счет 05.03.2014 Роман ШИРОКОВ ТМ Армения (д) 2:0 27.03.2015 Роман ШИРОКОВ ОЧЕ Черногория (г) 3:0* 07.06.2015 Роман ШИРОКОВ ТМ Белоруссия (д) 4:2 14.06.2015 Роман ШИРОКОВ ОЧЕ Австрия (д) 0:1 10.10.2017 Федор СМОЛОВ ТМ Иран (д) 1:1 14.11.2017 Федор СМОЛОВ ТМ Испания (д) 3:3 27.03.2018 Федор СМОЛОВ ТМ Франция (д) 1:3 10.09.2018 Юрий ГАЗИНСКИЙ ТМ Чехия (д) ?

* Матч был прерван при счете 0:0 из-за беспорядков на трибунах, Черногории было засчитано поражение.

29-летний Газинский впервые примерит повязку всего лишь в 12-м матче за сборную. Быстрее до капитана дослуживались только шесть футболистов, а причем рекордсмен – Андрей Тихинов – в первый и единственный раз вывел сборную на поле в седьмой игре. (Кирилл БУРДАКОВ​)

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