Газинский – первый капитан сборной из "Краснодара" после Широкова и Смолова

Капитаном сборной России в товарищеском матче против Чехии будет Юрий Газинский.
Полузащитник "Краснодара" станет 32-м игроком, выводившим нашу национальную команду с капитанской повязкой. Отметим, что до него подобной чести удостаивались только два футболиста южного клуба – Роман Широков и Федор Смолов.
Матчи, в которых капитанами сборной России были игроки "Краснодара"
|
Дата
|
Капитан
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
05.03.2014
|
Роман ШИРОКОВ
|
ТМ
|
Армения (д)
|
2:0
|
27.03.2015
|
Роман ШИРОКОВ
|
ОЧЕ
|
Черногория (г)
|
3:0*
|
07.06.2015
|
Роман ШИРОКОВ
|
ТМ
|
Белоруссия (д)
|
4:2
|
14.06.2015
|
Роман ШИРОКОВ
|
ОЧЕ
|
Австрия (д)
|
0:1
|
10.10.2017
|
Федор СМОЛОВ
|
ТМ
|
Иран (д)
|
1:1
|
14.11.2017
|
Федор СМОЛОВ
|
ТМ
|
Испания (д)
|
3:3
|
27.03.2018
|
Федор СМОЛОВ
|
ТМ
|
Франция (д)
|
1:3
|
10.09.2018
|
Юрий ГАЗИНСКИЙ
|
ТМ
|
Чехия (д)
|
?
* Матч был прерван при счете 0:0 из-за беспорядков на трибунах, Черногории было засчитано поражение.
29-летний Газинский впервые примерит повязку всего лишь в 12-м матче за сборную. Быстрее до капитана дослуживались только шесть футболистов, а причем рекордсмен – Андрей Тихинов – в первый и единственный раз вывел сборную на поле в седьмой игре. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые малоопытные капитаны сборной России
|
Дата
|
Капитан
|
Турнир
|
Матч
|
Номер матча
|
07.02.1997
|
ТМ
|
Югославия (н) – 1:1
|
7-й
|
17.02.1993
|
ТМ
|
Сальвадор (н) – 2:1
|
9-й
|
29.01.1994
|
ТМ
|
США (г) – 1:1
|
10-й
|
18.11.1998
|
ТМ
|
Бразилия (г) – 1:5
|
10-й
|
20.08.2003
|
ТМ
|
Израиль (г) – 1:2
|
10-й
|
16.08.2008
|
ТМ
|
Мексика (д) – 2:0
|
11-й
|
10.09.2018
|
Юрий ГАЗИНСКИЙ
|
ТМ
|
Чехия (д)
|
12-й