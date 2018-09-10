17:45 | Футбол — Сборная России

Газинский – первый капитан сборной из "Краснодара" после Широкова и Смолова

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Капитаном сборной России в товарищеском матче против Чехии будет Юрий Газинский.

Полузащитник "Краснодара" станет 32-м игроком, выводившим нашу национальную команду с капитанской повязкой. Отметим, что до него подобной чести удостаивались только два футболиста южного клуба – Роман Широков и Федор Смолов.

Матчи, в которых капитанами сборной России были игроки "Краснодара"

Дата

Капитан

Турнир

Соперник

Счет

05.03.2014

Роман ШИРОКОВ

ТМ

Армения (д)

2:0

27.03.2015

Роман ШИРОКОВ

ОЧЕ

Черногория (г)

3:0*

07.06.2015

Роман ШИРОКОВ

ТМ

Белоруссия (д)

4:2

14.06.2015

Роман ШИРОКОВ

ОЧЕ

Австрия (д)

0:1

10.10.2017

Федор СМОЛОВ

ТМ

Иран (д)

1:1

14.11.2017

Федор СМОЛОВ

ТМ

Испания (д)

3:3

27.03.2018

Федор СМОЛОВ

ТМ

Франция (д)

1:3

10.09.2018

Юрий ГАЗИНСКИЙ

ТМ

Чехия (д)

?

* Матч был прерван при счете 0:0 из-за беспорядков на трибунах, Черногории было засчитано поражение.

29-летний Газинский впервые примерит повязку всего лишь в 12-м матче за сборную. Быстрее до капитана дослуживались только шесть футболистов, а причем рекордсмен – Андрей Тихинов – в первый и единственный раз вывел сборную на поле в седьмой игре. (Кирилл БУРДАКОВ​)

Самые малоопытные капитаны сборной России

Дата

Капитан

Турнир

Матч

Номер матча

07.02.1997

Андрей ТИХОНОВ

ТМ

Югославия (н) – 1:1

7-й

17.02.1993

Виктор ОНОПКО

ТМ

Сальвадор (н) – 2:1

9-й

29.01.1994

Александр БОРОДЮК

ТМ

США (г) – 1:1

10-й

18.11.1998

Сергей СЕМАК

ТМ

Бразилия (г) – 1:5

10-й

20.08.2003

Дмитрий ЛОСЬКОВ

ТМ

Израиль (г) – 1:2

10-й

16.08.2008

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

ТМ

Мексика (д) – 2:0

11-й

10.09.2018

Юрий ГАЗИНСКИЙ

ТМ

Чехия (д)

12-й
Россия – Чехия

 

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