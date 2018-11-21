Гаджиев назвал причину поражения России от Швеции

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев выразил мнение, что игроки сборной РоссииШвеции в матче Лиги наций против Швеции (0:2) находились не в оптимальной степени физической готовности.

– Я думаю, что основная причина неудачи связана со степенью готовности игроков, – цитирует "РИА Новости" Гаджиева. – Перед чемпионатом мира у нас был значительный период для совместной подготовки, и команда смогла выйти на хороший уровень физической готовности. А сейчас мне показалось, что состояние футболистов было удовлетворительным, но мы проигрывали шведам в этом компоненте, они везде нас опережали.

Мы опаздывали во многих ситуациях и часто теряли мячи при переходе от обороны в атаку. Второй тайм начали более уверенно, лучше контролировали мяч и выходили в атаку, создавая напряжение у ворот шведов. Казалось, что можем забить мяч, но опять неаккуратно сыграли в обороне, просчитавшись на правом фланге. Поражение связано и с составом, мы недосчитались многих ведущих игроков. Если бы играли Роман Зобнин, Александр Головин, Марио Фернандес, Денис Черышев, может быть, мы бы выглядели несколько лучше.

Мне кажется, что это не решающий фактор. Самый решающий – это неготовность футболистов. Это проявилось и в игре со сборной Германии, тогда в обороне мы сыграли неудовлетворительно и неорганизованно. Но тренерскому штабу ко вчерашнему матчу все-таки удалось подкорректировать игру. И команда сыграла более организованно, несколько тренировочных дней не прошли зря.