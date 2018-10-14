Фернандес подарил болельщику свою футболку после матча с Турцией. Видео

После матча Лиги наций Россия - Турция (2:0) защитник российской команды Мариу Фернандес подарил болельщику свою футболку. Видео было опубликовано в официальном Твиттере команды.

Марио Фернандес дарит свою футболку болельщику после матча pic.twitter.com/KCBazgE7j7 – Сборная России (@TeamRussia) 14 октября 2018 г.

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