22:41 14 октября | Футбол — Сборная России

Фернандес подарил болельщику свою футболку после матча с Турцией. Видео

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После матча Лиги наций Россия - Турция (2:0) защитник российской команды Мариу Фернандес подарил болельщику свою футболку. Видео было опубликовано в официальном Твиттере команды.

 

Все о Лиге наций – здесь.

Россия - Турция

 

Результаты опроса

22132 чел.

Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/nation-league/

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