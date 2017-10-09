Федор Смолов: "В нашей стране к футболистам никогда не будут относиться до конца хорошо"

Нападающий сборной России Федор Смолов на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча против Ирана отметил, что россияне будут отталкиваться от своей игры. Он также добавил, что болельщики стали лучше относиться к игрокам национальной команды.

– Мы будем отталкиваться от своей игры. Играем дома – все должно сложиться хорошо, – сказал Смолов. – В нашей стране к футболистам никогда не будут относиться до конца хорошо. У нас, как известно, все разбираются в двух вещах – в политике и в футболе. Но ситуация правда улучшается. Это заметно.

После завершения матча с Мексикой на Кубке Конфедераций болельщики стали благодарить, аплодировали. Стало звучать больше лестных комментариев, люди говорят теплые слова на улице. Все ребята стали это замечать. (Дмитрий СИМОНОВ)

Матч Россия – Иран состоится завтра, 10 октября, в Казани. Начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Сборная России готовится к Ирану. LIVE!