Евгений Алдонин: "Кокорин знает, в чем ему прибавить, чтобы вернуться в сборную"

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин отметил, что для футболистов, которые не были вызваны в команду на матч с Коста-Рикой, это должно стать дополнительной мотивацией и послужить стимулом к улучшению качества игры. При этом он выразил уверенность, что данный состав еще не является оптимальным.

– Черчесов не так давно занял пост главного тренера национальной команды, – сказал Алдонин. – Конечно, он хочет посмотреть разных футболистов, попробовать всевозможные комбинации, понять, как они реагируют на свое пребывание в команде.

Но перед наставником сборной стоит непростая задача, так как предстоит работать на перспективу, готовить команду к чемпионату мира-2018, а не жить сегодняшним днем. Поэтому сейчас сложно говорить о том, является ли нынешний состав оптимальным.

Думаю, он еще будет меняться, и немало футболистов пройдет через сборную за эти два года.

Наверняка Кокорин, который в последнее время не показывает высоких результатов, знает, в чем именно ему необходимо прибавить, чтобы снова оказаться в сборной. Для тех игроков, которые не вошли в нынешний состав, это должно стать стимулом для усовершенствования своих действий. (Любовь КОНЯЕВА)