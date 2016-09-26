20:11 26 сентября | ФУТБОЛ — Сборная России

Евгений Алдонин: "Кокорин знает, в чем ему прибавить, чтобы вернуться в сборную"

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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин отметил, что для футболистов, которые не были вызваны в команду на матч с Коста-Рикой, это должно стать дополнительной мотивацией и послужить стимулом к улучшению качества игры. При этом он выразил уверенность, что данный состав еще не является оптимальным.

 
Александр КОКОРИН и Павел МАМАЕВ.Сборная России: вновь без Кокорина и Мамаева

– Черчесов не так давно занял пост главного тренера национальной команды, – сказал Алдонин. – Конечно, он хочет посмотреть разных футболистов, попробовать всевозможные комбинации, понять, как они реагируют на свое пребывание в команде.

Но перед наставником сборной стоит непростая задача, так как предстоит работать на перспективу, готовить команду к чемпионату мира-2018, а не жить сегодняшним днем. Поэтому сейчас сложно говорить о том, является ли нынешний состав оптимальным.

Думаю, он еще будет меняться, и немало футболистов пройдет через сборную за эти два года.

Наверняка Кокорин, который в последнее время не показывает высоких результатов, знает, в чем именно ему необходимо прибавить, чтобы снова оказаться в сборной. Для тех игроков, которые не вошли в нынешний состав, это должно стать стимулом для усовершенствования своих действий. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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puz

в забивании голов ему прибавить надо. Не нужно быть Алдониным, чтоб догадаться

21:56 26 сентября

serzheo

В принципе такой персонаж как Ленивый Кока, наверное должен быть всегда. Надо же ставить кого-то в "пример" молодежи, ну и тупо поржать))

21:05 26 сентября

Ботаникум

А зачем Кокоше "сбродная"??? Светскую жизнь вести и по ночным клубам рассекать можно и без "сбродничества"!

20:37 26 сентября

Константин Срулевич Наумов

Как дела у самого Евгения? Он же вроде какой-то вклад в банке потерял. Или не он? Возьмите интервью.

20:27 26 сентября

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