Евгений Алдонин: "Кокорин знает, в чем ему прибавить, чтобы вернуться в сборную"

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин отметил, что для футболистов, которые не были вызваны в команду на матч с Коста-Рикой, это должно стать дополнительной мотивацией и послужить стимулом к улучшению качества игры. При этом он выразил уверенность, что данный состав еще не является оптимальным.
– Черчесов не так давно занял пост главного тренера национальной команды, – сказал Алдонин. – Конечно, он хочет посмотреть разных футболистов, попробовать всевозможные комбинации, понять, как они реагируют на свое пребывание в команде.
Но перед наставником сборной стоит непростая задача, так как предстоит работать на перспективу, готовить команду к чемпионату мира-2018, а не жить сегодняшним днем. Поэтому сейчас сложно говорить о том, является ли нынешний состав оптимальным.
Думаю, он еще будет меняться, и немало футболистов пройдет через сборную за эти два года.
Наверняка Кокорин, который в последнее время не показывает высоких результатов, знает, в чем именно ему необходимо прибавить, чтобы снова оказаться в сборной. Для тех игроков, которые не вошли в нынешний состав, это должно стать стимулом для усовершенствования своих действий. (Любовь КОНЯЕВА)
puz
в забивании голов ему прибавить надо. Не нужно быть Алдониным, чтоб догадаться
21:56 26 сентября
serzheo
В принципе такой персонаж как Ленивый Кока, наверное должен быть всегда. Надо же ставить кого-то в "пример" молодежи, ну и тупо поржать))
21:05 26 сентября
Ботаникум
А зачем Кокоше "сбродная"??? Светскую жизнь вести и по ночным клубам рассекать можно и без "сбродничества"!
20:37 26 сентября
Константин Срулевич Наумов
Как дела у самого Евгения? Он же вроде какой-то вклад в банке потерял. Или не он? Возьмите интервью.
20:27 26 сентября