Евгений Алдонин: "Болельщики все простят, кроме равнодушия и безволия"

Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин после поражения нашей национальной команды в контрольном матче от Кот-д’Ивуара (0:2) подчеркнул, что счет на табло не отражает расстановку сил. По словам Алдонина, самое главное – самоотдача футболистов.

– Как вы относитесь к поведению болельщиков, которые свистели в адрес нашей команды?

– Люди проявляют свои эмоции. Чтобы сборную любили – она должна побеждать. Сейчас самое главное – это самоотдача футболистов, чтобы не было равнодушных, глаза грели, а ноги бежали. Болельщики все простят, кроме равнодушия и безволия.

– А вы сегодня увидели стопроцентную самоотдачу игроков сборной России?

– Ребята старались. А выложились ли они на сто процентов – это к ним вопрос. Не все сегодня получалось. Но, опять же, это товарищеский матч. Думаю, Бельгия будет еще более грозным соперником для нас.

– Счет может быть более удручающим для сборной России. Не опасаетесь?

– На счет этого не уверен. По сегодняшней игре можно сказать, что счет не отражает расстановку сил. Соперник забил, а наши ребята нет, хотя могло быть и наоборот. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)