Дзюба не поможет сборной в двух ближайших матчах

Форвард "Зенита" Артем Дзюба не поможет сборной России в мартовских контрольных матчах против сборных Кот-д'Ивуара (24 марта, Краснодар) и Бельгии (28 марта, Сочи).
– Сегодня после медицинского обследования стала известно, что Артем Дзюба не сможет помочь национальной команде в мартовских матчах, – сообщил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров. – Что касается других футболистов, имеющих повреждения, то Денис Глушаков сегодняшнюю тренировку начал в общей группе, а завершил по индивидуальной программе. Динамика его восстановления – положительная. Станислав Крицюк и Федор Смолов не тренировались, но оба игрока приняли участие в теоретическом занятии. (Сергей ЕГОРОВ)
RW.irk
Чудесным образом окажется в стартовом составе в Казани)
20:08
Кто-то как Луна
Значит дадут шанс Бухарову, посмотрим на него
19:57
А380726
Пошарил по карманам ребят, ничего серьезного, решил свалить отдохнуть
19:55
waleriy
Зюба стимулирует будущие пенальти
19:54
механик39
Лучший нападающий России 21 века .
19:52
Andrewxyz
Вангую победу Кот-д'Ивуара
19:49
Maxilyenko.ru
Так и знал что проблемы с Дзюбой будут. Одно только успокаивает, что это товарищеский матч
19:41