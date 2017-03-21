19:35 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дзюба не поможет сборной в двух ближайших матчах

Артем ДЗЮБА (слева) пропустит мартовские матчи сборной. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА (слева) пропустит мартовские матчи сборной. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Форвард "Зенита" Артем Дзюба не поможет сборной России в мартовских контрольных матчах против сборных Кот-д'Ивуара (24 марта, Краснодар) и Бельгии (28 марта, Сочи).

– Сегодня после медицинского обследования стала известно, что Артем Дзюба не сможет помочь национальной команде в мартовских матчах, – сообщил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров. – Что касается других футболистов, имеющих повреждения, то Денис Глушаков сегодняшнюю тренировку начал в общей группе, а завершил по индивидуальной программе. Динамика его восстановления – положительная. Станислав Крицюк и Федор Смолов не тренировались, но оба игрока приняли участие в теоретическом занятии. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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RW.irk

Чудесным образом окажется в стартовом составе в Казани)

20:08

Кто-то как Луна

Значит дадут шанс Бухарову, посмотрим на него

19:57

А380726

Пошарил по карманам ребят, ничего серьезного, решил свалить отдохнуть

19:55

waleriy

Зюба стимулирует будущие пенальти

19:54

механик39

Лучший нападающий России 21 века .

19:52

Andrewxyz

Вангую победу Кот-д'Ивуара

19:49

Maxilyenko.ru

Так и знал что проблемы с Дзюбой будут. Одно только успокаивает, что это товарищеский матч

19:41

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