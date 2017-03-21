Дзюба не поможет сборной в двух ближайших матчах

Форвард "Зенита" Артем Дзюба не поможет сборной России в мартовских контрольных матчах против сборных Кот-д'Ивуара (24 марта, Краснодар) и Бельгии (28 марта, Сочи).

– Сегодня после медицинского обследования стала известно, что Артем Дзюба не сможет помочь национальной команде в мартовских матчах, – сообщил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров. – Что касается других футболистов, имеющих повреждения, то Денис Глушаков сегодняшнюю тренировку начал в общей группе, а завершил по индивидуальной программе. Динамика его восстановления – положительная. Станислав Крицюк и Федор Смолов не тренировались, но оба игрока приняли участие в теоретическом занятии. (Сергей ЕГОРОВ)