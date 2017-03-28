Дмитрий Сенников: "У России есть хороший шанс не проиграть бельгийцам"

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча сборных России и Бельгии, который пройдет сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи. По мнению Сенникова, эта встреча завершится ничьей.

– Думаю, сегодня, в первую очередь, произойдут изменения в составе. Будут какие-то перестановки в линии обороны, ведь именно там команда в основном испытывает проблемы, – говорит Сенников. – Вероятно, на поле выйдет Васин, так как он уже сыгран с Акинфеевым. По статусу и качеству игры Бельгия сильнее, чем Кот-д’Ивуар. Неважно, что многие лидеры не примут участия в предстоящей встрече. Но Бельгия выйдет на поле не с максимальным настроем и будет играть в свое удовольствие, тем более недавно команда провела тяжелый матч с Грецией.

У России есть хороший шанс не проиграть. На мой взгляд, матч завершится вничью – 1:1.(Любовь КОНЯЕВА)