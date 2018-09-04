Дмитрий Полоз ответил Геннадию Орлову, раскритиковавшему российских футболистов

Нападающий "Рубина" Дмитрий Полоз заявил, что ему непривычно видеть Сергея Игнашевича в роли тренера. Также он не согласился с критикой комментатора Геннадия Орлова, который после матча "Зенит" - "Спартак" произнес следующие слова: "Вы знаете, мы все время жаловались, что нет стадионов, полей. Теперь они у нас есть. Но нужно, чтобы еще были и футболисты. Надо стараться играть в одно касание. А тот брак, который мы увидели… Два-три касания. Игроки какие-то неуверенные в себе. Странно. Ведь поверил же в себя Дзюба – вот у него и получилось. Играйте в одно касание!".

- Сергей Игнашевич вышел на тренировку в бутсах. Не участвовал по привычке в упражнениях?

- Нет, смотрит с бровки... Пока непривычно видеть его в роли тренера, если честно! Но это тоже очень опытный футболист, очень порядочный человек. Он всегда может дать ценный подсказ.

- Называете его уже по имени-отчеству?

- Да. Именно так.

- А как относитесь к подсказкам мэтров комментаторского цеха, которые советуют нашим футболистам играть не в три-четыре, а в одно-два касания (речь о Геннадии Орлове и его интервью "СЭ" после матча "Зенита" и "Спартака")?

- Я не слышал этого, но если он так считает... Пусть сам выходит и играет! Грубо говоря. Со стороны каждый видит по-своему, а в действительности все совсем все по-другому. Думаю, из вас мало кто играл на футбольном поле. Если бы вышли, поняли, что ситуации бывают разными. (Михаил ГОНЧАРОВ)

7 сентября сборная России сыграет со сборной Турции в матче Лиги наций.