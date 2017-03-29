Дмитрий Кириченко: "Приглашение Нойштедтера в сборную России вызывает вопросы"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко после товарищеского матча между Россией и Бельгией (3:3) подчеркнул, что вызов Романа Нойштедтера в национальную команду вызывает вопросы. По его словам, футболист допускает много ошибок.

- Кутепова и Семенова в Сочи убрали в запас. Как на их фоне смотрелись Васин с Нойштедтером? - вопрос Кириченко.

- Мы прекрасно знаем, на что способны футболисты, выступающие в чемпионате России. В этом смысле приглашение в сборную Нойштедтера вызывает вопросы. В "Фенербахче" выходит нерегулярно, а главное - для центрального защитника у парня многовато ошибок. Упускает за спину игрока, теряет позицию… Мне кажется, он не совсем четко понимает свои функции. В "Шальке", где ставили опорным хавбеком, Нойштедтер приносил больше пользы.

- Что скажете о ростовском квартете?

- Бухаров - молодец, отдал голевую, сам забил. Это если говорить о плюсах. Минус - долго раскачивался. На таком уровне нужно быстрее входить в игру. В середине второго тайма Саша начал лучше открываться, увеличил давление на защитников - и сразу моменты пошли. Ерохин с Полозом очень старались, боролись за каждый мяч, но свежести не хватало. В "Ростове" на них выпала огромная нагрузка - четыре матча по 90 минут за десять дней. Но это сборная - надо терпеть, проявлять характер.

- А Кудряшов?

- Федор выглядел хорошо. Это касается и цепкости в единоборствах, и контроля мяча. Кудряшов - левша. Насколько понимаю, сейчас на позиции левого центрального защитника ему альтернативы нет. (Александр КРУЖКОВ)

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