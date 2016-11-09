23:42 9 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Денис Глушаков: "При Капелло в сборной полностью ощущал доверие к себе"

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Полузащитник сборной России Денис Глушаков в интервью "СЭ" сравнил работу в национальной команде при Фабио Капелло и Леониде Слуцком. По словам хавбека "Спартака", при итальянском специалисте он полностью ощущал доверие к себе.

 
Денис ГЛУШАКОВ.Денис Глушаков: "На Euro единой сборной не было"

– В национальной команде вы выступали при разных специалистах, у каждого из них свои видение футбола и методы подготовки. При Капелло вы отмечали, что он поступает правильно, требуя с каждого неукоснительного выполнения его указаний. Почему же сборная тогда так бледно выглядела в Бразилии?

– Согласен, на ЧМ-2014 у нас не получилось. Но мы же попали в финальный турнир мирового первенства, а ведь до этого сколько лет не выходили туда? Двенадцать, по-моему… Случаются неудачи, невезение. Также можно и про чемпионат Европы сказать – и с Адвокатом попали на Euro, но из группы, как и во Франции, не вышли. Значит, соперники на тот момент оказались сильнее.

– В какой сборной себя чувствовали увереннее: при Капелло или при Слуцком?

– Что касается итальянца, то, работая с ним, полностью ощущал доверие к себе. Понимал, чего от меня хотят, и все выполнял. Может быть, поэтому при Фабио выходил в основе, а при Слуцком в большинстве случаев – на замену. (Александр ЛЬВОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ЗЮК

А380726,она тебя не носит.

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waleriy

380726...... это ты про себя

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А380726

И как таких дебилов Земля Русская носит?

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