Денис Глушаков: "При Капелло в сборной полностью ощущал доверие к себе"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков в интервью "СЭ" сравнил работу в национальной команде при Фабио Капелло и Леониде Слуцком. По словам хавбека "Спартака", при итальянском специалисте он полностью ощущал доверие к себе.
– В национальной команде вы выступали при разных специалистах, у каждого из них свои видение футбола и методы подготовки. При Капелло вы отмечали, что он поступает правильно, требуя с каждого неукоснительного выполнения его указаний. Почему же сборная тогда так бледно выглядела в Бразилии?
– Согласен, на ЧМ-2014 у нас не получилось. Но мы же попали в финальный турнир мирового первенства, а ведь до этого сколько лет не выходили туда? Двенадцать, по-моему… Случаются неудачи, невезение. Также можно и про чемпионат Европы сказать – и с Адвокатом попали на Euro, но из группы, как и во Франции, не вышли. Значит, соперники на тот момент оказались сильнее.
– В какой сборной себя чувствовали увереннее: при Капелло или при Слуцком?
– Что касается итальянца, то, работая с ним, полностью ощущал доверие к себе. Понимал, чего от меня хотят, и все выполнял. Может быть, поэтому при Фабио выходил в основе, а при Слуцком в большинстве случаев – на замену. (Александр ЛЬВОВ)
ЗЮК
А380726,она тебя не носит.
00:49
waleriy
380726...... это ты про себя
00:13
А380726
И как таких дебилов Земля Русская носит?
00:09