Черчесов пожелал удачи Габулову на новом посту

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал удачи Владимиру Габулову на посту министра физической культуры и спорта РСО – Алания. 35-летний вратарь национальной команды в понедельник объявил о завершении своей карьеры.

– Интересная должность, которую предстоит ему исполнить, – сказал Черчесов. – Он был ответственным игроком, был вратарем, где без ответственности невозможно. Думаю, что эта должность в той же степени ответственна, если не более.

Убежден, что Владимир знает как сделать спорт в республике более качественным, более интересным, более значимым. Думаю, что выбор пал на правильного человека. Мы его знаем не понаслышке, последний чемпионат мира это показал.

Желаю на этой должности больших успехов. Самое главное знать что делаешь, как делаешь, к чему стремишься, как ты в принципе все это время в большом спорте делал.

Удачи! Еще раз от сборной большие приветы! (Официальный сайт Владимира Габулова)​

Владимир Габулов: "Есть огромное желание служить родной республике и ее народу"