Черчесов объяснил выбор состава на матч с Чехией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что рассчитывает на поддержку болельщиков на стадионе "Ростов Арена" во время матча против Чехии.

- Газинский - капитан, он играет в центре поля и все бразды правления в его руках, - сказал Черчесов в интервью каналу "Матч ТВ". - Сегодня мы хотим хорошо сыграть. У нас есть возможность поставить других игроков. Зобнину дадим отдохнуть - в последнем матче было видно, что ему нужна пауза. Хотим посмотреть, как будут работать быстрые края - это Ионов и Черышев.

Мы ждем поддержки болельщиков. Знаем, что стадион будет заполнен. В Ростове он заполняется и в РПЛ.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00.

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