Черчесов, Игнашевич, Акинфеев и фото орденоносцев у кремлевской стены

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с Сергеем Игнашевичем и Игорем Акинфеевым на фоне кремлевской стены. Она была сделана на церемонии вручения наград в Кремле, которая прошла 28 июля прошлого года. Черчесов получил орден Александра Невского, Акинфеев и Игнашевич – ордена Почета.

– Одно из самых ярких событий ушедшего 2018 года, – написал Черчесов.

Сборная России под руководством Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории.

Всем игроком национальной команды присудили звание заслуженных мастеров спорта, а также они удостоились почетных грамот от главы государства. ​