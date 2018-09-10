Чехия – Россия: онлайн трансляция, видео – в 21.45

10 сентября, в понедельник, национальная команда России сыграет 1-й товарищеский матч после чемпионата мира. В 1-м туре Лиги наций россияне стартовали удачно, победив в Трабзоне Турцию (2:1). Сегодняшнюю игру Россия и Чехия проведут на "Ростов Арене", стартовый свисток прозвучит в 19.00.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Чехия.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Россия – Чехия: трансляция (ВИДЕО)