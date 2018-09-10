Борис Игнатьев: "В матче с Чехией нужно проверить резерв"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев - о товарищеском матче команды со сборной Чехии. Он считает, что тренерскому штабу стоит проверить резерв.

- Надо проверить обойму, увидеть, кто есть за спиной у основных ребят. Многие ушли из сборной, кого-то нет из-за травм или неудовлетворительной формы, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Это касается Александра Головина, Игоря Акинфеева, Алана Дзагоева, братьев Миранчуков. Возникает вопрос: а что дальше? Конечно, костяк должен остаться, но сейчас самое время проверить резерв. Тренерскому штабу необходимо на деле убедиться в том, что на этих людей можно рассчитывать.

Матч Россия - Чехия начнется в 19.00 по московскому времени.