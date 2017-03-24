Болельщики освистали сборную России в Краснодаре

Болельщики на стадионе "Краснодар" недовольны игрой сборной России в контрольном матче против Кот-д'Ивуара, передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. С трибун арены раздаются недовольные крики: "Где футбол?"
После первого тайма подопечные Станислава Черчесова уступают сопернику со счетом 0:1. Единственный гол забил нападающий ивуарийцев Джонатан Коджья.
Трансляция матча Россия – Кот-д'Ивуар
Жуткий свист и крики "где футбол?!?!"...– Филипп Папенков (@PippoGranato) 24 March 2017
shpasic
в Краснодаре сборная только проигрывает. хорошо, что там не будет матчей ЧМ - хоть какие-то шансы))
21:07
Lost05
Перефразируя одно известное выражение - футбол там где нас нет.
21:01