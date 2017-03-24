20:20 | ФУТБОЛ — Сборная России

Болельщики освистали сборную России в Краснодаре

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Болельщики на стадионе "Краснодар" недовольны игрой сборной России в контрольном матче против Кот-д'Ивуара, передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. С трибун арены раздаются недовольные крики: "Где футбол?"

После первого тайма подопечные Станислава Черчесова уступают сопернику со счетом 0:1. Единственный гол забил нападающий ивуарийцев Джонатан Коджья.

Трансляция матча Россия – Кот-д'Ивуар

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Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

в Краснодаре сборная только проигрывает. хорошо, что там не будет матчей ЧМ - хоть какие-то шансы))

21:07

Lost05

Перефразируя одно известное выражение - футбол там где нас нет.

21:01

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