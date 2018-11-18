19:10 | Футбол — Сборная России

Безуглов рассказал об особенностях перелетов сборной России

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Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал об особенностях перелетов национальной команды. В субботу сборная России отправилась в Стокгольм, где 20 ноября состоится матч группового этапа Лиги наций против Швеции.

- Ребята летают в специальном компрессионом трикотаже, - сказал Безуглов в интервью клубной пресс-службе. - Стараемся, чтобы ребята в полете пили побольше жидкостей – чаще всего обычную негазированную воду. Из питания – хорошо усваиваемая, зачастую белковая пища. Если перелет длится больше двух-трех часов, то мы увлажняем салон специальными спреями с морской водой. После приземления также не бывает тяжелых тренировок.

Швеция - Россия

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