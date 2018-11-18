Безуглов рассказал об особенностях перелетов сборной России

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал об особенностях перелетов национальной команды. В субботу сборная России отправилась в Стокгольм, где 20 ноября состоится матч группового этапа Лиги наций против Швеции.

- Ребята летают в специальном компрессионом трикотаже, - сказал Безуглов в интервью клубной пресс-службе. - Стараемся, чтобы ребята в полете пили побольше жидкостей – чаще всего обычную негазированную воду. Из питания – хорошо усваиваемая, зачастую белковая пища. Если перелет длится больше двух-трех часов, то мы увлажняем салон специальными спреями с морской водой. После приземления также не бывает тяжелых тренировок.

Основные правила при перелетах от доктора @TeamRussia Эдуарда Безуглова ✈️❕ pic.twitter.com/AdllhEttYv – Сборная России (@TeamRussia) 18 ноября 2018 г.

Все о сборной России - здесь