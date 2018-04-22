Артем Дзюба: "Приложу все усилия, чтобы быть достойным сборной России"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба отметил, что у него нет никаких конфликтов с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Форвард также добавил, что поставил цель вернуться в национальную команду.

- С Черчесовым нет никаких конфликтов и разгногласий, - цитирует клубная пресс-служба Дзюбу. - Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба. Я поставил цель вернуться в сборную и приложу все усилия, чтобы быть достойным национальной команды. Если вдруг не получится – что ж делать? Такая судьба…