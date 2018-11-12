Ари – шестой "новый русский", вызванный в сборную России

Нападающий "Краснодара" Ари стал шестым натурализованным футболистом, получившим вызов в сборную России.
До него за национальную команду сыграли бывшие бразильцы Гильерме и Мариу Фернандес, бывшие немцы Роман Нойштедтер и Константин Рауш и бывший грек Юрий Лодыгин. Получивший в 2000 году российское гражданство камерунец Жерри-Кристиан Тчуйсе в главную команду страны не приехал, а еще один бразилец Жоаузинью, выступающий ныне за "Динамо", вызова так и не получил.
Натурализованные футболисты, получавшие вызов в сборную Россиии
|
Футболист
|
Амплуа
|
Откуда
|
Год*
|
Матчи
|
Голы
|
Юрий Лодыгин
|
Вратарь
|
Греция
|
2013
|
11
|
-4
|
Гильерме
|
Вратарь
|
Бразилия
|
2015
|
4
|
-2
|
Роман Нойштедтер
|
Защитник
|
Германия
|
2015
|
10
|
1
|
Мариу Фернандес
|
Защитник
|
Бразилия
|
2017
|
14
|
1
|
Константин Рауш
|
Защитник
|
Германия
|
2017
|
8
|
0
|
Ари
|
Нападающий
|
Бразилия
|
2018
|
0
|
0
* Год получения российского футбольного гражданства