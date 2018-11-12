Ари – шестой "новый русский", вызванный в сборную России

Нападающий "Краснодара" Ари стал шестым натурализованным футболистом, получившим вызов в сборную России.

До него за национальную команду сыграли бывшие бразильцы Гильерме и Мариу Фернандес, бывшие немцы Роман Нойштедтер и Константин Рауш и бывший грек Юрий Лодыгин. Получивший в 2000 году российское гражданство камерунец Жерри-Кристиан Тчуйсе в главную команду страны не приехал, а еще один бразилец Жоаузинью, выступающий ныне за "Динамо", вызова так и не получил.

Натурализованные футболисты, получавшие вызов в сборную Россиии

Футболист Амплуа Откуда Год* Матчи Голы Юрий Лодыгин Вратарь Греция 2013 11 -4 Гильерме Вратарь Бразилия 2015 4 -2 Роман Нойштедтер Защитник Германия 2015 10 1 Мариу Фернандес Защитник Бразилия 2017 14 1 Константин Рауш Защитник Германия 2017 8 0 Ари Нападающий Бразилия 2018 0 0

* Год получения российского футбольного гражданства