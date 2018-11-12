13:30 | Футбол — Сборная России

Ари – шестой "новый русский", вызванный в сборную России

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Нападающий "Краснодара" Ари стал шестым натурализованным футболистом, получившим вызов в сборную России.

До него за национальную команду сыграли бывшие бразильцы Гильерме и Мариу Фернандес, бывшие немцы Роман Нойштедтер и Константин Рауш и бывший грек Юрий Лодыгин. Получивший в 2000 году российское гражданство камерунец Жерри-Кристиан Тчуйсе в главную команду страны не приехал, а еще один бразилец Жоаузинью, выступающий ныне за "Динамо", вызова так и не получил.

Натурализованные футболисты, получавшие вызов в сборную Россиии

Футболист

Амплуа

Откуда

Год*

Матчи

Голы

Юрий Лодыгин

Вратарь

Греция

2013

11

-4

Гильерме

Вратарь

Бразилия

2015

4

-2

Роман Нойштедтер

Защитник

Германия

2015

10

1

Мариу Фернандес

Защитник

Бразилия

2017

14

1

Константин Рауш

Защитник

Германия

2017

8

0

Ари

Нападающий

Бразилия

2018

0

0

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