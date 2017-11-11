Анзор Кавазашвили: "Если сядем в оборону, тогда..."

Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили, что товарищеский матч Россия – Аргентина может закончиться вничью. По его словам, настрой игроков национальной команды будет высоким.

– Наши выставят лучший состав, на кого рассчитывает Черчесов, – заявил Кавазашвили. – Настрой наших будет сумасшедшим, а старание максимальным. Конечно, у отдельных футболистов нет техники европейского класса, но в сборной собраны лучшие представители чемпионата России. От них можно требовать самоотдачи, борьба на каждом участке поля и результата.

– По какой схеме будет играть сборная России?

– Возможен вариант с одним выдвинутым центрфорвардом, насыщенной центральной линией и подключением крайних защитников. Хотя Кокорина и Смолов вместе укрепять полузащиту движением. Возможно, Дзагоев готов действовать, как до травмы. Но все это должно сыграть к июню месяцу. Сегодня я немного волнуюсь за наших защитников, которые навсегда могут подстраховать хавбеки. Нужно обратить внимание на центральную зону, откуда мы часто пропускали.

– Что скажете о голкипере?

– Я волнуюсь за Акинфеева. На линии он действует прекрасно, но перестал играть на выходах. Во всех товарищеских играх нам забивали с навесов во вратарскую. На выходах прилично смотрятся Лунев и Селихов, которые скоро могут выйти на уровень первого номера. Эти вратари получают практику в ведущих клубах и и уверенность.

– Как по-вашему сложится встреча?

– Хотелось бы выиграть, но это необязательно. Главное – преданность к стране и желание драться за каждый мяч, в остальном – как позволит соперник. Наши могут сыграть вничью, даже если проиграют в один мяч, я не буду их ругать. На 200 процентов уверен, что аргентинцы буду играть в техничный скоростной футбол, лишать мяча наших. Если наши будут играть в защитный вариант, тогда копец. Так нельзя играть ни с одной сборной. С первой минуты надо включиться и атаковать и давить, вынудить их перейти к обороне. Результата можно добиться, если будем агрессивно играть в атаке. При этом, когда мы подустали, нужно подержать мяча и сбросить темп, после чего вновь перейти на атакующую волну.

– Есть ли для этого ресурсы в нынешней команде Черчесова?

– В основном составе испытали 40 человек, из которых можно подобрать оптимальный состав. (Евгений БЕЛОУСОВ)