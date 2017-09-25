Антон Заболотный: "Можно сказать, что "Тосно" покоряет сборную России"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный рассказал о том, что о вызове в сборную России он узнал от своей жены. По его словам, тренер Владимир Бесчастных помогает ему советами.

– Кто вам сообщил о вызове в сборную России?

– Проснулся в обед и узнал эту приятную новость. У нас был ночной перелет после матча с "Уралом". Проснулся и увидел сообщение жены. Она где-то вычитала, что я в сборной (улыбается).

– Ваш одноклубник Чернов также получил приглашение в национальную команду. Выходит, "Тосно" покоряет сборную?

– Возможно, и так. Нам очень приятно. Чернов много работает над собой, я тоже стараюсь не сбавлять обороты. Так что, на мой взгляд, заслуженно получили это приглашение.

– Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных уже поздравили?

– Пока нет. Сегодня все отдыхают. Наверное, многие высыпаются. А при встрече, думаю, поздравят.

– Самый ценный совет, который вы получили за время совместной работы от Бесчастных?

– Владимир Евгеньевич отвечает за нападающих в "Тосно". Очень много просматриваем видеозаписей – смотрим на себя со стороны. Советов было много. Бесчастных как большой мастер передает нам свой грандиозный опыт, исправляет ошибки. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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