Антон Заболотный: "Кульбиты после гола - моя фишка"

Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился впечатлениями от товарищеского матча с Чехией (5:1). Форвард забил один из голов, который стал для него первым в национальной команде.

- Эмоции положительные, приятно, что столько народу пришло поддержать. Хорошая игра получилась, - сказал Заболотный в интервью пресс-службе РФС. - Местами чуть подсели, но игра была зрелищная, забили много, болельщиков порадовали.

- Вспомните гол, который забили.

- Пошла передача, защитник думал, что первый на мяче будет. Я ускорился, сыграл корпусом, выходил один на один, увидел, что вратарь сократил угол. Обыграл и ударил с левой.

- После этого вы делали пируэты. Гимнастикой занимались?

- Да, это моя фирменная фишка.

- Не опасно?

- Не, я уже делал сто раз.

- Пенальти был?

- Да, я прокидывал, он пошел в мяч, я поставил в корпус, он ударил по ногам.

- Был матч в Турции, был в Ростове. Где поддержка лучше?

- Конечно, в Ростове! В Турции слабовато было.