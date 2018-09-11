Антон Заболотный: "Кульбиты после гола - моя фишка"

Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился впечатлениями от товарищеского матча с Чехией (5:1). Форвард забил один из голов, который стал для него первым в национальной команде.
- Эмоции положительные, приятно, что столько народу пришло поддержать. Хорошая игра получилась, - сказал Заболотный в интервью пресс-службе РФС. - Местами чуть подсели, но игра была зрелищная, забили много, болельщиков порадовали.
- Вспомните гол, который забили.
- Пошла передача, защитник думал, что первый на мяче будет. Я ускорился, сыграл корпусом, выходил один на один, увидел, что вратарь сократил угол. Обыграл и ударил с левой.
- После этого вы делали пируэты. Гимнастикой занимались?
- Да, это моя фирменная фишка.
- Не опасно?
- Не, я уже делал сто раз.
- Пенальти был?
- Да, я прокидывал, он пошел в мяч, я поставил в корпус, он ударил по ногам.
- Был матч в Турции, был в Ростове. Где поддержка лучше?
- Конечно, в Ростове! В Турции слабовато было.