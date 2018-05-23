Александр Ташаев: "За те годы, что я прошел в футболе, успел понять: все в нем меняется очень быстро"

Полузащитник "Динамо", впервые вызванный в сборную России прямо перед ЧМ-2018, Александр Ташаев дал обстоятельное интервью обозревателю "СЭ".

– Год или даже месяцев девять назад, когда "Динамо" тренировал Юрий Калитвинцев, вы могли себе представить, что перед ЧМ-2018 будете вызваны в сборную?​

– За те годы, что я прошел в футболе, успел понять: все в нем меняется очень быстро. За какую-то неделю можешь побывать как внизу, так и вверху. Сегодня ты бог, чемпион и лучший, а завтра провалил матч – и все говорят, что ты худший игрок на свете.

Не буду лукавить. Год назад мы готовились к сезону в этой же долине, тренировались на этих же полях. И для меня тогда главной задачей было начать постоянно играть за "Динамо". Но не думал, что это произойдет при Калитвинцеве. Только после гола в добавленное время "Спартаку" в первом туре ко мне появилось какое-то доверие. (Игорь РАБИНЕР)

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