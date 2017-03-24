22:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Самедов: "Если мы показываем такую игру, значит, заслуживаем свист с трибун"

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Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов после поражения от команды Кот-д'Ивуара (0:2) в контрольном матче отметил, что подопечные Станислава Черчесова заслужили свист в свой адрес. По словам хавбека, со сборной Бельгии можно сыграть лучше.

- Если мы показываем такую игру, значит, мы этого заслуживаем (свиста с трибун), - цитирует ТАСС Самедова. - Сборная Кот-д'Ивуара была быстрее нас. Они здорово сыграли в тех моментах, когда забивали свои голы.

Хочется верить, что мы сыграем гораздо лучше с бельгийцами. У нас еще есть четыре дня для подготовки.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vedi

Хоть один человек сказал честно , а остальные и тренер просто смешны в своих обидах когда сами облажались.

23:05

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