Александр Бухаров: "По матчу с "МЮ" знаю, что в Кот-д'Ивуаре играет сильный защитник"

Нападающий сборной России Александр Бухаров после первой тренировки на сборе перед контрольными матчами с Кот-д'Ивуаром и Бельгией высоко оценил класс африканской команды. Он напомнил, что в 1/8 финала Лиги Европы встречался на поле с защитником соперника Эриком Байи, выступающим за "Манчестер Юнайтед", передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Что скажете о сопернике?

– Пока теории не было, но я по игре с "МЮ" знаю, что в Кот-д'Ивуаре играет сильный защитник. Я думаю, тренер нам все объяснит.

– Рассчитываете выйти в стартовом составе, если не в Краснодаре, то в Сочи?

– Как тренер скажет, так и будет.

– Гол в ворота "МЮ" – лучший в вашей карьере?

– Возможно.