Акинфеев завершил карьеру в сборной России

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев объявил об уходе из сборной России. Голкипер защищал ее цвета с 2004 по 2018 год. О своем решении он объявил на официальном сайте армейцев:

У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению.

Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной.

Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались, как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных. И выход в четвертьфинал стал для этой команды пусть локальным, но все-таки успехом.

15 лет в сборной – огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ЦСКА. Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады!

Хотел бы поблагодарить всех тренеров, под чьим руководством я выступал в национальной команде, партнеров, с которыми мы на протяжении долгих лет вместе защищали честь нашей державы, весь персонал сборной и, конечно же, многомиллионную армию российских болельщиков, неизменно тепло принимающих и поддерживающих нас во всех городах страны.

Акинфеев впервые был вызван в национальную команду летом 2003 года на матч отборочного турнира чемпионата Европы против Швейцарии (2:2). Дебютировал же он в сборной 28 апреля 2004 года в товарищеской игре с Норвегией (2:3), через три недели после своего 18-летия.

Всего за сборную России он провел 111 матчей. Это второй результат в истории после Сергея Игнашевича (127). Виктор Онопко отыграл 109 встреч за Россию и еще 4 - за сборную СНГ.

Акинфеев был в заявке на Евро-2004 и Евро-2012, играл на Евро-2008, где Россия завоевала бронзу, ЧМ-2014 и 2018. На домашнем чемпионате мира 2018 года, Акинфеев был капитаном команды. Россияне на турнире добрались до 1/4 финала, где по пенальти проиграли будущему финалисту Хорватии (2:2, пенальти 3:4). Это был последний матч Акинфеева за сборную - на сентябрьские игры сборной он не был вызван. В 2013 году он установил рекорд сборной по продолжительности сухой серии - 761 минута без пропущенных голов.

Напомним, что после ЧМ-2018 из сборной также ушли Александр Самедов, Юрий Жирков и завершивший карьеру Сергей Игнашевич.

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