"Зоркий" разгромил" "Химик", сын Юрана удален второй раз в пяти играх сезона

"Зоркий" разгромил "Химик" в матче 6-го тура группы "Центр" ПФЛ - 3:0. Подмосковный клуб лидирует в турнирной таблице с 13 очкам в 6 играх. Примечательно, что с поля был удален защитник Артем Юран, сын главного тренера "Зоркого" Сергея Юрана. Для футболиста это вторая красная карточка в пяти играх сезона.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

6-й тур

"Строгино" (Москва) - "Сокол" (Саратов) - 0:4 (0:0)

Голы: Сабитов, 46 (0:1). Перченок, 50 (0:2). Саплинов, 50 (0:3). Дворников, 86 (0:4).

"Салют" (Белгород) - "Рязань" - 0:0

Удаление: Маричев (Р), 84.

"Зоркий" (Красногорск) - "Химик" (Новомосковск) - 3:0 (2:0)

Голы: Архипов, 15 (1:0). Дубчак, 41 - с пенальти (2:0). Родионов, 89 (3:0).

Удаление: Юран (З), 41.

"Химки" - "Динамо" (Брянск) - 0:3 (0:2)

Голы: Фролов, 11 (0:1). Пазин, 30 (0:2). Калабухов, 55 (0:3).