18:51 | ФУТБОЛ — ПФЛ

Вопрос финансирования "Читы" в ФНЛ находится на стадии решения

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Министерство спорта Забайкальского края решает вопрос с финансированием участия футбольного клуба "Чита" в первенстве ФНЛ после досрочной победы команды в ПФЛ зоны "Восток", сообщает chita.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

В пресс-службе не пояснили, в какие сроки планируется определиться с финансированием, а также кто в министерстве курирует данный вопрос. Ранее главный тренер "Читы" Константин Дзуцев заявил, что есть вариант, при котором клуб откажется от участия в ФНЛ.

Команды зоны "Восток" второго дивизиона, где выступает "Чита", уже отказывались после победы в чемпионате от выхода в ФНЛ. Так, в 2016 году от повышения в классе отказалась "Смена" из Комсомольска-на-Амуре. Отказ связан с нехваткой средств.

Дополнительная информация

https://www.chita.ru/news/101606/

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