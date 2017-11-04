"Волга" обыграла "Урал-2", "Крылья Советов-2" разгромлены "Ностой"

В матче 17-го тура первенства ПФЛ в группе "Урал-Поволжье" ульяновская "Волга" обыграла "Урал-2" со счетом 1:0.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

17-й тур

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "КАМАЗ" (Набережные Челны) – 2:3 (2:0)

Голы: Канаев, 45 (1:0). Умаров, 45 (2:0). Ионин, 51 (2:1). Крючков, 69 (2:2). Янушковский, 88 (2:3).

"Носта" (Новотроицк) – "Крылья Советов-2" (Самара) – 5:0 (3:0)

Голы: Кузнецов, 6 (1:0). Егорычев, 10 (2:0). Нечаев, 14 – с пенальти (3:0). Орлов, 66 (4:0). Сазонов, 84 (5:0).

"Анжи-Юниор" (Зеленодольск) – "Оренбург-2" (Оренбург) – 0:0

Удаление: Бровчук (Анжи-Юниор), 80.

"Сызрань-2003" – "Зенит" (Ижевск) – 2:0 (2:0)

Голы: Симонов, 24 (1:0). Гонежуков, 36 (2:0).

"Волга" (Ульяновск) – "Урал-2" (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Гол: Захаров, 45 (1:0).