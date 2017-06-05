Вице-чемпион России-1998 Коровушкин завершил карьеру в 38 лет

Нападающий тверской "Волги" Сергей Коровушкин завершил карьеру, сообщает официальный сайт тульского "Арсенала". 38-летний футболист провел накануне последний матч в матче первенства России в ПФЛ. В Твери он начал карьеру в 1996 году, а год спустя перешел в ЦСКА, с которым стал вице-чемпионом России-1998. Впоследствии в его карьере было "Торпедо-ЗИЛ", нижегородский "Локомотив", "Торпедо", "Авангард", "Балтика", "Нижний Новгород", "Локомотив-2". В тульском "Арсенале" он выступал с 2001 по 2004 год, забив 57 голов в 134 матчах во всех турнирах.