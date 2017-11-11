"Велес" разгромил "Коломну", "Долгопрудный" - "Псков-747"

В матче 17-го тура первенства ПФЛ в группе "Запад" "Велес" разгромил "Коломну" (4:0), а "Долгопрудный" – "Псков-747" (4:0).
Первенство России
ПФЛ
Группа "Запад"
17-й тур
"Спартак" (Кострома) – "Луки-Энергия" (Великие Луки) – 0:0
"Велес" (Москва) – "Коломна" – 4:0 (3:0)
Голы: Нуров, 9 (1:0). Данилин, 18 (2:0). Нуров, 32 (3:0). Круподер, 49 (4:0).
"Динамо-2" (Санкт-Петербург) – "Муром" – 2:1 (0:0)
Голы: Барбашов, 67 (1:0). Никифоров, 71 (1:1). Иванов, 90 (2:1).
"Долгопрудный" – "Псков-747" – 4:0 (2:0)
Голы: Юрьев, 40 (1:0). Рогов, 43 (2:0). Баженов, 88 (3:0). Миронов, 90 (4:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/west/