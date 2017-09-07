Валерий Оганесян: "Я добровольно вышел из проекта ФК "Арарат"

Валерий Оганесян, занимавший пост президента ФК "Арарат", объявил, что больше не имеет отношения к клубу. По его словам, он добровольно отказался от московского клуба.

– Я вышел из проекта "Арарат", – сказал Оганесян. – Клуб продолжит свое существование. Пока клуб будет принадлежать Игорю Короткову, он же будет генеральным директором. Но уже в ближайшее время будут выпущены акции, и любой их сможет купить. После этого клуб будет принадлежать народу. Купить акции сможет и бедный, и богатый человек. Будет своя формула распространения акций, документы для этого уже готовятся. Правда, все эти вопросы лучше адресовать новому руководству.

– Вы продали "Арарат"?

– Нет, я добровольно передал клуб народу. Более того, я и продавать ничего не собирался. Мы некоторые моменты разобрали и теперь все хорошо. Сейчас я всем доволен.

– Когда вернетесь в Россию?

– В гости хотите пригласить? (Смеется.) Скоро, очень скоро. Приглашайте на интервью. Рад всему.

Трансляция матча "Арарат" – "Рязань"