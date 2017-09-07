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19:20 | Футбол — ПФЛ

Валерий Оганесян: "Я добровольно вышел из проекта ФК "Арарат"

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Валерий Оганесян, занимавший пост президента ФК "Арарат", объявил, что больше не имеет отношения к клубу. По его словам, он добровольно отказался от московского клуба.

– Я вышел из проекта "Арарат", – сказал Оганесян. – Клуб продолжит свое существование. Пока клуб будет принадлежать Игорю Короткову, он же будет генеральным директором. Но уже в ближайшее время будут выпущены акции, и любой их сможет купить. После этого клуб будет принадлежать народу. Купить акции сможет и бедный, и богатый человек. Будет своя формула распространения акций, документы для этого уже готовятся. Правда, все эти вопросы лучше адресовать новому руководству.

– Вы продали "Арарат"?

– Нет, я добровольно передал клуб народу. Более того, я и продавать ничего не собирался. Мы некоторые моменты разобрали и теперь все хорошо. Сейчас я всем доволен.

– Когда вернетесь в Россию?

– В гости хотите пригласить? (Смеется.) Скоро, очень скоро. Приглашайте на интервью. Рад всему.

Трансляция матча "Арарат" – "Рязань"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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sakusda

почём нынче Арарат?

20:02

Apis

С неуловимыми мстителями повстречался наверное

19:59

tryam

только пел что не вернется так как убьют его

19:57

Andre_Saratov

Народ и Арарат едины!

19:39

evgenIU84

А 20 миллионов, обратно в кассу положит?

19:36

Thomas_Boy_

Ара, брат, где акцию можно купить?

19:35

kvadrocopter

Жизнь дороже какого-то футбола и правильно сделал, что ушел, хотя и деньги потерял.

19:27