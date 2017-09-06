Валерий Оганесян: "Даже когда тренером "Арарата" стал Григорян, замены делал я"

Бывший президент московского "Арарата" Валерий Оганесян в интервью medium.com отметил, что игроки просили его остаться главным тренером команды. Оганесян временно исполнял обязанности наставника после отставки Сергея Булатова, после чего команду принял Александр Григорян. В сентябре Оганесян ушел с поста президента, а клуб обвинил его в незаконном присвоении 20 миллионов рублей. Григорян в интервью "СЭ" заявил, что "Арарат" прекратит существование после матча с "Рязанью" 7 сентября.

– В третьем туре ПФЛ "Арарат" впервые потерял очки. Сразу после "по семейным обстоятельствам" в отставку подал главный тренер Сергей Булатов. В чем на самом деле причина?

– Показалось, что коллектив не воспринял его сильно. Но я собрал такую команду, что любого тренера поставь, она будет побеждать. На три-четыре тура я сам стал тренировать – и что, стало хуже? Ни одного матча вничью даже не сыграли – команда выигрывала.

– Вам нравилась роль главного тренера?

– Когда я начал выигрывать, команда просила меня остаться. Была даже мысль остаться на посту. Но потом понял, что каждый должен заниматься своим делом. У меня было много других глобальных задач.

Пригласили Погоса Галстяна, затем – Александра Григоряна. Когда команда услышала фамилию Григорян, два дня собирала собрания и уговаривала меня: не надо. В итоге все замены по ходу игры все равно делал я, даже когда тренером стал Григорян. При этом я всегда считал Григоряна сильным тренером, он мог нам помочь в тренировочном процессе, в организационном плане.

– 7 сентября "Арарат" действительно проведет свой последний матч, как заявил Григорян?

– Он что, хозяин клуба, чтобы такое говорить? Лучше бы говорил как тренер – например, о том, почему не выиграл последний матч против Липецка. Может, его слова по поводу Рязани, – тоже пиар-ход.