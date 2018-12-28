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"В жизни команды наступает новый этап". Габулов - о назначении Гогниева на пост главного тренера владикавказского "Спартака"

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Министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов заявил, что назначение экс-нападающего ЦСКА, "Урала" и "Кубани"  Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказского "Спартака" позволит поднять результаты клуба на более высокий уровень. 

Спартак Гогниев - новый главный тренер ФК "Спартак-Владикавказ". Спартак - молодой амбициозный специалист, футболист с большим опытом выступления за разные клубы, лицензированный тренер. Перед нами стоит задача по развитию клуба и футбола в Северной Осетии в целом. Сейчас в жизни команды наступает новый этап, и я верю, что вместе мы сможем поднять клуб и его результаты на качественно новый уровень. Удачи Спартаку и побед нашему клубу! - написал Габулов в своем Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спартак Гогниев - новый главный тренер ФК "Спартак-Владикавказ". Спартак - молодой амбициозный специалист, футболист с большим опытом выступления за разные клубы, лицензированный тренер. Перед нами стоит задача по развитию клуба и футбола в Северной Осетии в целом. Сейчас в жизни команды наступает новый этап, и я верю, что вместе мы сможем поднять клуб и его результаты на качественно новый уровень. Удачи Спартаку и побед нашему клубу!

Публикация от Vladimir Gabulov (@vladimir_gabulov) 28 Дек 2018 в 8:50 PST

В составе ЦСКА Гогниев выигрывал чемпионат и Кубок России. Он завершил футбольную карьеру осенью 2018 года, после чего начал обучение на тренерскую лицензию категории А.

"Спартак-Владикавказ" занимает 12-е место в турнирной таблице зоны "Юг" Олимп-ПФЛ, имея в активе 12 очков.

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