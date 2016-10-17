В "Текстильщике" не знали о готовящейся драке фанатов во Владимире

Пресс-атташе "Текстильщика" Артем Садовников заявил, что клуб не знал о готовящейся драке болельщиков во Владимире во время матча ПФЛ с местным "Торпедо". Ранее пресс-атташе автозаводцев Владимир Никольский рассказал, что "Текстильщик" мог заранее знать о готовящихся беспорядках на трибуне во время матча, так как камера клуба, которая снимала матч, заранее была повернута в сторону сектора, где и произошел инцидент.

– Гостевой фан-сектор был расположен не за воротами, а на центральной трибуне, – цитирует ТАСС Садовникова. – Я смотрел прямую трансляцию, организованную "Торпедо", и на их картинке также был виден этот сектор, он находился прямо напротив камер. Поэтому утверждать, что камера была повернута специально в ту или иную сторону на мой взгляд, по меньшей мере странно.

Говорить о том, что клуб заранее знал о какой-то провокации, тоже странно. "Текстильщик" всегда выступает и выступал за мирное сосуществование болельщиков. Конечно, ни для кого не секрет, что между двумя клубами периодически происходят стычки, так исторически сложилось, но мы всегда стараемся улучшить взаимоотношения между фанатами.

В рапорте инспектора матча указано, что провокация была со стороны фаната "Торпедо", который при попустительстве сотрудников ЧОП был допущен на стадион через выход для футболистов, который был ближе к сектору "Текстильщика", подошел к трибуне, сорвал флаг и побежал в сторону поля. А дальше все уже видно на трансляции. Эту же информацию подтверждает полиция Владимирской области.

У господина Никольского существует личная неприязнь к нашему клубу. Более того, несколько недель назад, когда во Владимир приезжал играть костромской "Спартак", который тренирует специалист из Иваново, он комментировал этот матч. И Никольский в прямом эфире допустил ряд нецензурных высказываний в адрес тренера, в адрес ивановских футболистов. После этого был протест со стороны клуба, в результате чего руководству "Торпедо" пришлось извиняться за недостойное поведение своего сотрудника, а запись того матча удалить.

Это лишний раз показывает, что пресс-атташе владимирского клуба не совсем прав в своих обвинениях в наш адрес, и где-то факты притягивает "за уши". Мы крайне удивлены такой реакцией, потому что руководство обоих клубов находится в добрых отношениях, поддерживает контакты. Не знаю, почему он испытывает такую неприязнь к нам. У меня лично с ним нормальные деловые отношения. Хотя он уже не раз в своих высказываниях старался задеть нас.