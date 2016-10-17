"Торпедо": "Текстильщик" мог заранее знать о драке фанатов во Владимире

Пресс-атташе владимирского "Торпедо" Владимир Никольский высказал мнение, что руководство "Текстильщика" могло заранее знать о драке фанатов во время очного матча команд (0:0) в ПФЛ. По истечении первых 45 минут матча фанаты обеих команд прорвались на поле, в течение нескольких минут между ними продолжалась потасовка, но до начала второго тайма сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали ситуацию.

– Мы снимали матч, в перерыве остановили камеру по центру, а ивановская команда почему-то направила камеру на свой сектор и снимала весь инцидент с самого начала, возможно знали об этой провокации, – цитирует ТАСС Никольского. – Ранее уже была ситуация, когда на гостевой сектор пошли люди во владимирской символике, сняли символику и начали драться.

Инцидент, который произошел на матче, зафиксирован в рапорте инспектора, поэтому все документы по этому инциденту будут направлены в Москву, и в среду, скорее всего, состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Мы будем просить рассмотрение дела отдельно от инцидента с дракой болельщиков "Динамо" и "Факела".

Ситуация, которая сейчас не только во Владимире, но и по всей стране, связана с тем, что полиция не занимается охраной мероприятий внутри арены, с этой ситуацией столкнулись в Воронеже, стюарды не являются боксерами, которые могут остановить толпу, – это проблема законодательной базы всей страны.