Утвержден состав участников зоны "Восток" в ПФЛ

12 июля совет лиги ПФЛ утвердил состав дивизиона "Восток". В чемпионате примут участие шесть команд: "Динамо-Барнаул" (Барнаул), "Иртыш" (Омск), "Зенит" (Иркутск), "Чита" (Чита), "Сибирь-2" (Новосибирск) и "Сахалин" (Южно-Сахалинск), для которого домашней ареной станет стадион в Томске.

Первый официальный матч "Сибирь-2" проведет 7 августа с ФК "Сахалин" на выезде. Матч состоится в Томске. Полный календарь будет опубликован после его утверждения Бюро Исполкома РФС.