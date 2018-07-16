"Урожай" рискует не сыграть в ПФЛ?

По данным "СЭ", непонятная ситуация складывается в клубом "Урожай", который должен заменить "Кубань", снявшуюся с ФНЛ из-за серьезных финансовых проблем. Новый клуб заявился в зону "Юг" второго дивизиона. Но на сегодняшний день не ясно, будет ли команда, которую возглавил Владимир Газзаев, играть в ПФЛ.

Возникло непонимание между администрацией Краснодарского края и владельцем клуба, предпринимателем Мишелем Литваком. Команда не тренировалась последние пять дней, деятельность клуба приостановлена.

Нет ясности с тем, как будет называться команда в предстоящем сезоне. От названия "Урожай" было принято отказаться. Вариант Литвака - "Нефтяник", у администрации края другие пожелания.