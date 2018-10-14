"Урожай" продлил беспроигрышную серию и увеличил отрыв на "Юге"

"Урожай" победил "Машук-КМВ" в 13-м туре группы "Юг". В турнирной таблице краснодарский клуб, созданный этим летом после ликвидации "Кубани", занимает первое место, отрыв от "Чайки" увеличился до 4 очков.

После создания "Урожай" не потерпел еще ни одного поражения в первенстве России.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг"

13-й тур

"АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - СКА (Ростов-на-Дону) - 0:0

"Краснодар-3" (Краснодар) - "Спартак" (Владикавказ) - 3:3 (2:1)

Голы: Куражов, 11 (1:0). Ходунов, 15 (2:0). Жабкин, 28 (2:1). Хасцаев, 50 - с пенальти (2:2). Гатикоев, 77 (2:3). Корнюшин, 83 (3:3).

Удаление: Кочиев (С), 81.

"Урожай" (Краснодар) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 2:0 (1:0)

Голы: Калмыков, 30 (1:0). Калмыков, 80 - с пенальти (2:0).

"Волгарь" (Астрахань) - "Динамо" (Ставрополь) - 3:0 (1:0)

Голы: Столбовой, 12 (1:0). Зенин, 61 (2:0). Локтионов, 73 (3:0).

"Спартак" (Нальчик) - "Дружба" (Майкоп) - 5:1 (2:1)

Голы: Еркин, 3 (0:1). Ольмезов, 6 (1:1). Бажев, 42 - с пенальти (2:1). Машуков, 66 (3:1). Машезов, 87 (4:1). Хагуров, 90+3 (5:1).

"Черноморец" (Новороссийск) - "Чайка" (Песчанокопское) - 2:2 (2:1)

Голы: Чалый, 2 (0:1). Мендель, 11 (1:1). Агаронян, 27 (2:1). Хохлачев, 51 (2:2).

Нереализованный пенальти: Дубовой (Ч), 47 (вратарь).

"Ангушт" (Назрань) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 0:1 (0:1)