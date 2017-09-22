Тренер "Машука" - об опубликованном видео: "Это подлость!"

Главный тренер "Машука" Валерий Заздравных в интервью "СЭ" пообещал разобраться, кто выложил в интернет видеоролик, в котором специалист матом пытается привести команду в чувства после третьего поражения подряд в матче 8-го тура ПФЛ зоны "Юг".

– Вы в итоге уходите из клуба?

– Нет, я продолжаю работать. Таким образом, я пытался подействовать на футболистов, потому что я был очень не доволен их игрой. У них не было ни самоотдачи, ни желания. После игры они мне начали рассказывать, что кто-то больной, кто-то еще что-то… А до этого ничего не говорили, меня это возмутило.

– Какие-то санкции к выложевшему будут применены?

– Для начала нужно найти этого человека. Я уже и не помню, кто и как сидел в раздевалке. Надо все проанализировать. Спасибо вам за информацию, буду разбираться. Потому что это подлость! Когда в команде люди не отдаются и не играют, а потом такое делают… Это какой-то цирк бесплатный. Еще и утверждать, что я нетрезвый – вообще кинокомедия. Никогда не позволял себе таких вещей. Там были эмоции. Понятное дело, что мог что-то матом сказать. Не думаю, что я – единственный тренер, который может в раздевалке что-то сказать матом.

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