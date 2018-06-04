"Тосно" может заявиться в зону "Запад" ПФЛ

При самом благоприятном развитии событий "Тосно" может заявиться в зону "Запад" турнира ПФЛ.

Тосненцы, вылетевшие по итогам сезона в первый дивизион (ФНЛ), не смогли пройти лицензирование на участие в этом турнире - даже через процедуру апелляции. Далее возможен следующий сценарий:

- до 14 июня возможна внештатная процедура лицензирования в ПФЛ;

- апелляцию возможно подать до 29 июня. В том случае, если "Тосно" не сможет заявиться в ПФЛ через процедуру апелляции, клубу остается один путь - либо ликвидация, либо участие в турнире коллективов физкультуры.